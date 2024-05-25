Часть Ростовской области может остаться без телевидения с 27 мая

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Так, 29 мая это коснется Белой Калитвы, Дегтево, Горняцкого. С 27 по 29 числа отключения будут проходить в населенном пункте Денисовский.
В Красном Сулине и Родионово-Несветайской отключения пройдут 28 мая, в Селивановской — 27 числа. В последний день месяца ограничения введут в Чертково.
В это время на станциях планируются профилактические или другие регламентированные работы, которые могут потребовать отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее стало известно, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 мая и по 1 июня.