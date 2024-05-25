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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 мая и по 1 июня

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 мая и по 1 июня

25 мая 2024, 05:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце мая будут проходить отключения электричества из-за технических работ, сообщили синоптики.

В понедельник, 27 мая, электричества не будет на улицах Ченцова, Верхненольная, Добролюбова, Писарева, Цеховая, 2-я линия, проспекте Шолохова. Во вторник это коснется улиц Мясникова, Береговая, Зенитчиков, Гвардейский, Козлова, Нефедова, переулка Доломановский.

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В среду это затронет улицы Стрелковой Дивизии, Ленина, Погодина, Левобережная. В четверг электричество выключат на Подтелкова и в переулке Сухумский.

В пятницу, 31 мая, ограничения введут на улице Погодина и проспекте Нагибина. В это время в городе пройдут работы на оборудовании.

До этого появилась информация, что больше полусотни УК в донском регионе не платят за свет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов#Технические работы#Отключение электричества
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