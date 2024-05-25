Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 мая и по 1 июня

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В понедельник, 27 мая, электричества не будет на улицах Ченцова, Верхненольная, Добролюбова, Писарева, Цеховая, 2-я линия, проспекте Шолохова. Во вторник это коснется улиц Мясникова, Береговая, Зенитчиков, Гвардейский, Козлова, Нефедова, переулка Доломановский.
В среду это затронет улицы Стрелковой Дивизии, Ленина, Погодина, Левобережная. В четверг электричество выключат на Подтелкова и в переулке Сухумский.
В пятницу, 31 мая, ограничения введут на улице Погодина и проспекте Нагибина. В это время в городе пройдут работы на оборудовании.
До этого появилась информация, что больше полусотни УК в донском регионе не платят за свет.