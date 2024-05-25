Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана и удивил рыбаков

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Ростовчанин приехал на один из каналов города и решил немного порыбачить. Он смог выловить крупного сазана, который весит шесть килограммов.
«Соответственно такая рыба должна жить. Отпускайте рыбу, господа. Всем добра», — написал рыбак. После этого он выпустил сазана в водоем, но перед этим сфотографировался с ним.
Некоторые рыбаки удивились такому улову, а другие похвалили за то, что он отпустил рыбу.
«Молодец. Всем пример», — пишут горожане.
«Просто красавчик. Тут радует все — рыбак и рыба», — заявили пользователи.
Ранее житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон.
До этого жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль.