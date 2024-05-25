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Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана и удивил рыбаков

Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана и удивил рыбаков

25 мая 2024, 07:08
Фото: 1MI
Жителю Ростова-на-Дону во время рыбалки удалось выловить крупную рыбу, сообщил он в соцсетях.

Ростовчанин приехал на один из каналов города и решил немного порыбачить. Он смог выловить крупного сазана, который весит шесть килограммов.

«Соответственно такая рыба должна жить. Отпускайте рыбу, господа. Всем добра», — написал рыбак. После этого он выпустил сазана в водоем, но перед этим сфотографировался с ним.

Фото: Олег Красильник — ВК

Некоторые рыбаки удивились такому улову, а другие похвалили за то, что он отпустил рыбу.

«Молодец. Всем пример», — пишут горожане.

«Просто красавчик. Тут радует все — рыбак и рыба», — заявили пользователи.

Ранее житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон.

До этого жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Сазан
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