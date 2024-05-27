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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Санкции лишили жительницу в Ростовской области мебели

Санкции лишили жительницу в Ростовской области мебели

27 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Ростовской области торговую компанию оштрафовали за реализацию некачественной мебели, пишут СМИ.
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Санкции

Все началось с жительницы Аксая, которая купила кухонную мебель и пожалела об этом. Дело в том, что она оказалась с дефектами.

Женщина потребовала их устранить, но торговцы отказались провести работы. По информации «Дон 24», фирма объявила, что не смогла доставить определенные элементы кухни из-за санкций, введенных Западом.

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При этом компании не оказалось в перечне организаций, которых коснулись санкции.

Тогда покупательница пошла с иском в суд. Тогда ответчика обязали выплатить штраф и компенсацию за причиненный моральный ущерб.

Ранее суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Санкции#Дефекты#Мебель
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