Санкции лишили жительницу в Ростовской области мебели

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Все началось с жительницы Аксая, которая купила кухонную мебель и пожалела об этом. Дело в том, что она оказалась с дефектами.
Женщина потребовала их устранить, но торговцы отказались провести работы. По информации «Дон 24», фирма объявила, что не смогла доставить определенные элементы кухни из-за санкций, введенных Западом.
При этом компании не оказалось в перечне организаций, которых коснулись санкции.
Тогда покупательница пошла с иском в суд. Тогда ответчика обязали выплатить штраф и компенсацию за причиненный моральный ущерб.
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