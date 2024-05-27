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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В каком месяце выгодно идти в отпуск и когда его можно брать

В каком месяце выгодно идти в отпуск и когда его можно брать

27 мая 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
В каком месяце выгодно идти в отпуск и когда его можно брать
Работающие люди перед тем, как идти в отпуск, должны учитывать, что есть месяцы, когда отдыхать не очень выгодно. Какие это периоды, в материале RostovGazeta.

Когда выгодно идти в отпуск

Чаще всего жители Ростовской области предпочитают для отдыха август (46%), июль (34%), июнь (31%) и сентябрь (30%). Почему выбор отпуска в июле, августе и октябре считается более выгодным, рассказала Татьяна Нечаева, специалист по трудовому праву на платформе hh.ru.

В этом году 248 рабочих дней и 118 нерабочих. В июне один нерабочий день приходится на 12 число, которое выпадает на среду.

Сумма, которая придет в качестве отпускных, зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней. Чем больше рабочих, тем больше денег перечислят. Исходя из этой логики, идти в отпуск в июне не является наиболее выгодным вариантом.

Самые выгодные месяцы для отпуска

Если ваш рабочий график основан на пятидневной рабочей неделе, наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня), поскольку в эти месяцы нет запланированных нерабочих дней.

Самые выгодные месяцы для отпускаСамые выгодные месяцы для отпуска
Самые выгодные месяцы для отпуска
Фото: 1MI

Когда лучше планировать отпуск

Независимо от выбранного времени для отпуска, следует учитывать следующие моменты:

  • если ваша компания выплачивает регулярные премии, стоит планировать отпуск таким образом, чтобы он начинался после выплат. Это позволит увеличить размер отпускных;

  • если вы ожидаете повышение, лучше всего отложить отпуск до его вступления в силу. Поскольку размер отпускных рассчитывается на основе вашей текущей заработной платы, повышение перед отпуском приведет к увеличению суммы выплат.

Когда можно брать отпуск

По закону, каждый работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.

Это право за первый год трудовой деятельности возникает после того, как сотрудник отработал непрерывно шесть месяцев у данного работодателя.

По взаимному согласию сторон, оплачиваемый отпуск может быть предоставлен даже до истечения шести месяцев.

По закону, каждый работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.По закону, каждый работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.
По закону, каждый работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.
Фото: 1MI

Сколько дней отпуска может быть в году

Согласно общему правилу, количество оплачиваемых дней отпуска за год должно составлять не менее 28.

Работодатель может самостоятельно установить более продолжительный оплачиваемый период для своих сотрудников.

Кому могут отказать в отпуске

В отпуске могут отказать работнику в следующих случаях:

  1. Если сотрудник не отработал необходимый минимальный период времени для получения отпуска в соответствии с законодательством или внутренними правилами компании.

  2. Если работник уже использует отпуск или был назначен на другие обязанности в то время, когда он планирует взять отпуск.

  3. Если предоставление отпуска может серьезно нарушить работу организации или процесс производства.

  4. Если в организации возникла экстренная ситуация или срочная необходимость выполнения работы, которая невозможна без участия данного работника.

  5. Если работник не подал заявление на отпуск в соответствии с установленными сроками или не соблюдены другие внутренние процедуры компании по предоставлению отпусков.

В любом случае, отказ в предоставлении отпуска должен быть обоснован и соответствовать требованиям законодательства и внутренним правилам организации.

Когда приходят отпускные

Отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха, даже если человек идет не по утвержденному плану. Иногда деньги могут прийти и раньше. Так, если работник уходит с понедельника, выплату перечислят в четверг или раньше.

Когда приходят отпускныеКогда приходят отпускные
Когда приходят отпускные
Фото: 1MI

Как писать заявление на отпуск

Заявление на отпуск обычно составляется в свободной форме и включает следующие основные элементы:

  1. заголовок: «Заявление на предоставление отпуска»;
  2. вступительная фраза, в которой указывается ваше имя и должность, а также информация о вашем работодателе (название компании);
  3. основная часть, в которой вы просите предоставить вам отпуск. Укажите даты начала и окончания отпуска;
  4. обоснование причин отпуска, если они требуются. Например, если вы планируете отпуск по личным или семейным обстоятельствам, это можно упомянуть;
  5. подпись и дата написания заявления;
  6. если требуется, место для подписи руководителя компании или представителя отдела кадров.
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