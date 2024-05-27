В каком месяце выгодно идти в отпуск и когда его можно брать

Работающие люди перед тем, как идти в отпуск, должны учитывать, что есть месяцы, когда отдыхать не очень выгодно. Какие это периоды, в материале RostovGazeta.

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