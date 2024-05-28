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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:04

Представитель Ространснадзора организовал систему передачи взяток на Дону

Представитель Ространснадзора организовал систему взяток на Дону

28 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI
Представитель Ространснадзора организовал систему передачи взяток на Дону
Замглавы отдела разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора по ЮФО стал фигурантом уголоного дела, сообщает УФСБ по Ростовской области.

По информации управления, он придумал схему получения денег от водителей за сдачу экзаменов на допуск к перевозке опасных грузов. Посредником выступал руководитель одного из образовательных учреждений.

К посреднику обращались жители нескольких регионов, в том числе Воронежской, Ивановской, Ростовской областей и Краснодарского края.

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Все общение они вели через мессенджер, а стоимость услуги составляла 39,3 тысячи рублей. При этом водителям не требовалось проходить обучение и приезжать на экзамен.

Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела.

Ранее в Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водители#Экзамен
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