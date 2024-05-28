Представитель Ространснадзора организовал систему взяток на Дону

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По информации управления, он придумал схему получения денег от водителей за сдачу экзаменов на допуск к перевозке опасных грузов. Посредником выступал руководитель одного из образовательных учреждений.
К посреднику обращались жители нескольких регионов, в том числе Воронежской, Ивановской, Ростовской областей и Краснодарского края.
Все общение они вели через мессенджер, а стоимость услуги составляла 39,3 тысячи рублей. При этом водителям не требовалось проходить обучение и приезжать на экзамен.
Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела.
Ранее в Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС.