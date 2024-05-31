Жительница Ростовской области родила первенца в 56 лет

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
За здоровье ребенка врачи боролись с 6 недель, они выверяли дозу каждого препарата. Кроме того, в течение всего срока беременности приходилось корректировать терапию.
Перед самыми родами состояние женщины проверяли несколько раз в день. Малыш родился на 38-й неделе с весом 3200 граммов путем кесарева сечения. Первичная оценка состояния новорожденного была высокой.
По информации Миздрава, хотя этот случай довольно редкий, зрелый возраст не является противопоказанием для деторождения. Под наблюдением квалифицированных специалистов можно ожидать положительный результат.
Отмечается, что ранее был случай, когда матерью стала 62-летняя женщина.
Ранее стали известны самые популярные имена для детей в Ростовской области.