Космос и Ева: названы самые популярные имена для детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Самым популярным именем для девочек в регионе остается София. В 2023 году так назвали 223 новорожденные девочки. У мальчиков топ популярных возглавляет имя Михаил. В прошлом году такое имя получили 226 младенцев.
Также в топ по популярности девичьих имен вошли Мария, Варвара, Ева, Анна, Виктория, Милана, Алиса, Василиса и Полина. Мальчикам чаще всего дают имена Александр, Артем, Максим, Матвей, Руслан, Космос, Марк, Тимофей и Роман.
В прошлом году в Ростовской области, согласно отчету уполномоченного по правам ребенка, родились 32 565 детей. Показатель снизился в сравнении с 2022 года. Тогда на свет появились 33 094 ребенка. Отмечается также, что мальчиков в регионе родилось на 4% больше, чем девочек.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться.