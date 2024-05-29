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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

В топ популярных детских имен в Ростовской области вошли Ева и Космос

Космос и Ева: названы самые популярные имена для детей в Ростовской области

29 мая 2024, 08:11
Фото: Quinn Dombrowski/cc by 2.0/flickr.com
В топ популярных детских имен в Ростовской области вошли Ева и Космос

В топ популярных детских имен в Ростовской области вошли Ева и Космос

Чаще всего новорожденным в Ростовской области дают имена Михаил и София, говорится в отчете уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Самым популярным именем для девочек в регионе остается София. В 2023 году так назвали 223 новорожденные девочки. У мальчиков топ популярных возглавляет имя Михаил. В прошлом году такое имя получили 226 младенцев.

Также в топ по популярности девичьих имен вошли Мария, Варвара, Ева, Анна, Виктория, Милана, Алиса, Василиса и Полина. Мальчикам чаще всего дают имена Александр, Артем, Максим, Матвей, Руслан, Космос, Марк, Тимофей и Роман.

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В прошлом году в Ростовской области, согласно отчету уполномоченного по правам ребенка, родились 32 565 детей. Показатель снизился в сравнении с 2022 года. Тогда на свет появились 33 094 ребенка. Отмечается также, что мальчиков в регионе родилось на 4% больше, чем девочек.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться.

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