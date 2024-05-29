Космос и Ева: названы самые популярные имена для детей в Ростовской области

В прошлом году в Ростовской области, согласно отчету уполномоченного по правам ребенка, родились 32 565 детей. Показатель снизился в сравнении с 2022 года. Тогда на свет появились 33 094 ребенка. Отмечается также, что мальчиков в регионе родилось на 4% больше, чем девочек.