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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:28

Больше 30 младенцев погибли в Ростовской области

Больше 30 младенцев погибли в Ростовской области

15 мая 2024, 15:28
Фото: 1MI
Больше 30 младенцев погибли в Ростовской области
По данным статистики, в Ростовской области с января по март 2024 года умерли 32 младенца в возрасте до 1 года, сообщает Ростовстат.

За первые три месяца прошлого года в Ростовской области умер 41 младенец в возрасте до одного года. В 2024 году за тот же период погибли 32 ребенка, что на 22% меньше, чем в прошлом.

Согласно данным Росстата, на 1000 родившихся детей в Ростовской области приходится четыре случая младенческой смертности.

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Всего в Южном Федеральном округе за январь, февраль и март умерли 144 младенца. Самый низкий показатель в Севастополе. Там зарегистрирована смерть одного младенца. В Республике Адыгея за это время погибли два ребенка возрастом до года, а в Республике Калмыкия — три.

Ранее стало известно, что в Ростовской области больше сотни детей пострадали от укусов собак.

До этого беременной женщине пришлось вызвать вертолет. Жительница Ростовской области родила десятого ребенка.

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