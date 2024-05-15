Больше 30 младенцев погибли в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
За первые три месяца прошлого года в Ростовской области умер 41 младенец в возрасте до одного года. В 2024 году за тот же период погибли 32 ребенка, что на 22% меньше, чем в прошлом.
Согласно данным Росстата, на 1000 родившихся детей в Ростовской области приходится четыре случая младенческой смертности.
Всего в Южном Федеральном округе за январь, февраль и март умерли 144 младенца. Самый низкий показатель в Севастополе. Там зарегистрирована смерть одного младенца. В Республике Адыгея за это время погибли два ребенка возрастом до года, а в Республике Калмыкия — три.
Ранее стало известно, что в Ростовской области больше сотни детей пострадали от укусов собак.
До этого беременной женщине пришлось вызвать вертолет. Жительница Ростовской области родила десятого ребенка.