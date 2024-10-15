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Смерть ребенка

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В Ростовской области умерли 76 младенцев
15 октября, 07:17
В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка
Следком завершил расследование уголовного дела о трех врачах, обвиняемых в смерти 11-летней девочки в Волгодонске, сообщает пресс-служба ведомства.
25 сентября, 14:58
Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области
В Шахтах следователи приступили к выяснению обстоятельств и причин гибели 13-летней девочки. Тело подростка нашли на даче в гостях у подруги, сообщает Ростовский Следком.
3 июня, 12:16
Больше 30 младенцев погибли в Ростовской области
По данным статистики, в Ростовской области с января по март 2024 года умерли 32 младенца в возрасте до 1 года, сообщает Ростовстат.
15 мая, 15:28
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области, сообщает Следком Ростовской области.
8 мая, 05:33
2023
В Ростове-на-Дону назвали причины смерти мальчика в аквапарке 26 июля
Ушиб височной части головы мог стать причиной гибели ребенка в аквапарке «Осьминожек» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
27 июля 2023, 06:23

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