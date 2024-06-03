Чистки пивоваренных заводов могут начаться в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Иск передала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынкам. Она требует, чтобы предприятие «Южный Пивовар» исключили из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Этот иск приняли к производству, заседание состоится 6 июня.
По информации РИА «Новости», в настоящее время в судах рассматривается более тридцати дел об исключении производителей пивоваренной продукции из соответствующего реестра.
В настоящее время проводится проверка на соответствие требованиям компаний, автоматически включенных в реестр. В рамках этой проверки оценивается наличие производственных помещений и основного оборудования.
Издание пишет, что функционирование пивного реестра уменьшит число малых производителей на рынке — сотни организаций могут быть исключены из него, что приведет к их уходу с рынка.
Ранее стало известно, что генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом.