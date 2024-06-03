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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Чистки пивоваренных заводов могут начаться в Ростовской области

Чистки пивоваренных заводов могут начаться в Ростовской области

3 июня 2024, 11:02
Фото: Unsplash
Чистки пивоваренных заводов могут начаться в Ростовской области
Пивоваренный завод в Ростовской области хотят исключить из списка производителей, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск передала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынкам. Она требует, чтобы предприятие «Южный Пивовар» исключили из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Этот иск приняли к производству, заседание состоится 6 июня.

По информации РИА «Новости», в настоящее время в судах рассматривается более тридцати дел об исключении производителей пивоваренной продукции из соответствующего реестра.

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В настоящее время проводится проверка на соответствие требованиям компаний, автоматически включенных в реестр. В рамках этой проверки оценивается наличие производственных помещений и основного оборудования.

Издание пишет, что функционирование пивного реестра уменьшит число малых производителей на рынке — сотни организаций могут быть исключены из него, что приведет к их уходу с рынка.

Ранее стало известно, что генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арбитражный суд#Пивоваренные заводы
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