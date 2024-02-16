Почти 13 тыс человек потребовали признать банкротами в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Всего за этот период поступили 47,7 тысячи заявлений, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Доля заявлений о банкротстве составила 30,1%.
В 2023 году направили 12,7 тысячи заявлений о банкротстве физлиц, в 2022 году их было 9,8 тысячи. Выросло за этот период и количество документов с требованием признать несостоятельными предпринимателей.
Кроме того, стало больше число заявлений о банкротстве юрлиц.
Всего же за год суд рассмотрел 40,2 тысячи дел, что больше показателя 2022 года.
Ранее стало известно, что осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.