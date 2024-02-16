rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Все больше жителей Ростовской области хотят признать банкротами

Почти 13 тыс человек потребовали признать банкротами в Ростовской области

16 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Все больше жителей Ростовской области хотят признать банкротами
В Ростовской области за минувший год почти треть всех заявлений в суд были связаны с банкротством, сообщается на сайте арбитражного суда.

Всего за этот период поступили 47,7 тысячи заявлений, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Доля заявлений о банкротстве составила 30,1%.

В 2023 году направили 12,7 тысячи заявлений о банкротстве физлиц, в 2022 году их было 9,8 тысячи. Выросло за этот период и количество документов с требованием признать несостоятельными предпринимателей.

Осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом
Узнать подробнее

Кроме того, стало больше число заявлений о банкротстве юрлиц.

Всего же за год суд рассмотрел 40,2 тысячи дел, что больше показателя 2022 года.

Ранее стало известно, что осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротомКрупнейшего поставщика кирпича в Ростовской области могут признать банкротомДочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банкротство#Арбитражный суд
Подпишитесь
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Сегодня, 09:39
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11