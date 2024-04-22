Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом

Компания выступала в качестве генеральным подрядчика строительства гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза». В ходе работ она получила ряд судебных исков, которые были поданы владельцами гостиницы — представителями «Группы Агроком», а также субподрядчиками проекта — ООО «Термэл».