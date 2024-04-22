Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Компания выступала в качестве генеральным подрядчика строительства гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза». В ходе работ она получила ряд судебных исков, которые были поданы владельцами гостиницы — представителями «Группы Агроком», а также субподрядчиками проекта — ООО «Термэл».
После одобрения иска на сумму свыше 67 миллионов рублей, компания «Термэл» потребовала банкротства сербской организации, а объем заявленных требований в рамках дела составил 52,9 миллиона рублей. Заявитель — ООО «Термэл», зарегистрированное в Москве.
Согласно данным системы «Спарк», ООО «Термэл» специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
Ранее стало известно, что суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города.