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Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» могут признать банкротом

Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом

22 апреля 2024, 07:37
Фото: Правительство Ростовской области
Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» могут признать банкротом
В Ростовской области арбитражный суд рассматривает иск о банкротстве сербского АО «Энергопроект Високоградня», сказано в картотеке суда.

Компания выступала в качестве генеральным подрядчика строительства гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза». В ходе работ она получила ряд судебных исков, которые были поданы владельцами гостиницы — представителями «Группы Агроком», а также субподрядчиками проекта — ООО «Термэл».

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После одобрения иска на сумму свыше 67 миллионов рублей, компания «Термэл» потребовала банкротства сербской организации, а объем заявленных требований в рамках дела составил 52,9 миллиона рублей. Заявитель — ООО «Термэл», зарегистрированное в Москве.

Согласно данным системы «Спарк», ООО «Термэл» специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Ранее стало известно, что суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города.

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