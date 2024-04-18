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Суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города

Суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города

18 апреля 2024, 08:59
Фото: Яндекс.Карты
Суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о завершении процесса по делу о банкротстве Ольги Чернышевой — дочери бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск о признании Чернышевой банкротом был подан в сентябре прошлого года Ниной Ивановой. Сумма заявленных требований составляла 17 миллионов рублей. Отметим, что Иванова выступала в качестве правопреемницы бизнесменов Александра Шелудченко и Андрея Гладышева, которые ранее являлись кредиторами Чернышевой.

Напомним, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.

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Арбитражный суд Ростовской области принял решение о прекращении банкротства, признав отсутствие оснований для ее повторного признания неплатежеспособной. Судебная инстанция сочла, что долговые обязательства дочери бывшего главы Ростова-на-Дону не могут являться поводом для ее повторного банкротства.

Ранее стало известно, что прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот.

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