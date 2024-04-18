Суд в Ростове прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Иск о признании Чернышевой банкротом был подан в сентябре прошлого года Ниной Ивановой. Сумма заявленных требований составляла 17 миллионов рублей. Отметим, что Иванова выступала в качестве правопреемницы бизнесменов Александра Шелудченко и Андрея Гладышева, которые ранее являлись кредиторами Чернышевой.
Напомним, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.
Арбитражный суд Ростовской области принял решение о прекращении банкротства, признав отсутствие оснований для ее повторного признания неплатежеспособной. Судебная инстанция сочла, что долговые обязательства дочери бывшего главы Ростова-на-Дону не могут являться поводом для ее повторного банкротства.
Ранее стало известно, что прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот.