rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Судебный иск

Выбрать дату
2024
Лосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре
9 декабря, 08:47
Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей
26 октября, 07:01
Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей
2 октября, 15:51
«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина
1 июля, 19:18
Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом
В Ростовской области арбитражный суд рассматривает иск о банкротстве сербского АО «Энергопроект Високоградня», сказано в картотеке суда.
22 апреля, 07:37
2023
Нарушения нашли в работе морского порта Таганрога
В Ростовской области во время проведенной проверки выявили нарушения в работе «Таганрогского морского порта», сообщает Южная транспортная прокуратура.
30 мая 2023, 06:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика