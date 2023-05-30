rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Нарушения нашли в работе морского порта Таганрога

30 мая 2023, 06:58
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Нарушения нашли в работе морского порта Таганрога
В Ростовской области во время проведенной проверки выявили нарушения в работе «Таганрогского морского порта», сообщает Южная транспортная прокуратура.

Оказалось, что документация, касающаяся хозяйственной деятельности, не соответствует требованиям. В результате прокуратура обратилась в суд с требованием устранить недочеты.

Надзорное ведомство хочет добиться от порта разработки документации, касающейся работы по перевалке угля. Все требования судом были удовлетворены.

Военный химик Чертов возглавил «Таганрогский морской торговый порт» с апреля
Узнать подробнее

До этого юрлицо уже привлекли к административной ответственности. 

Ранее появилась информация, что структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта».

Читайте также:
Военный химик Чертов возглавил «Таганрогский морской торговый порт» с апреляСтруктура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта»В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Порт в Таганроге#Нарушения в порту#Судебный иск
Подпишитесь
«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды
Сегодня, 06:57
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Летнее блюдо раздора: как подорожала окрошка в Ростове в 2023 году
Вчера, 12:14
Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
Сегодня, 08:23
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50