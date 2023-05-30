Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Оказалось, что документация, касающаяся хозяйственной деятельности, не соответствует требованиям. В результате прокуратура обратилась в суд с требованием устранить недочеты.
Надзорное ведомство хочет добиться от порта разработки документации, касающейся работы по перевалке угля. Все требования судом были удовлетворены.
До этого юрлицо уже привлекли к административной ответственности.
Ранее появилась информация, что структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта».