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Военный химик Чертов возглавил «Таганрогский морской торговый порт» с апреля

14 апреля 2023, 10:50
Фото: Alexxx1979/cc by sa/wikimedia.org
Военный химик Чертов возглавил «Таганрогский морской торговый порт» с апреля
Генеральным директором «Таганрогского морского торгового порта» с 3 апреля стал Виктор Чертов, говорится на сайте предприятия.

Ранее порт возглавлял Сергей Нарышкин, который с 2006 года находился на посту исполняющего обязанности руководителя. 

Известно, что Чертов родился в 1965 году и по образованию является военным химиком. В в плавсоставе и органах военного управления Северного Флота он прослужил более 20 лет, после чего ушел в запас.

В Таганрогский порт он попал в ноябре 2022 года и в течение пяти месяцев работал на посту заместителя гендиректора. За это время он изучил структуру и особенности работы предприятия. 

Ранее управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник.

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