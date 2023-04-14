Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Ранее порт возглавлял Сергей Нарышкин, который с 2006 года находился на посту исполняющего обязанности руководителя.
Известно, что Чертов родился в 1965 году и по образованию является военным химиком. В в плавсоставе и органах военного управления Северного Флота он прослужил более 20 лет, после чего ушел в запас.
В Таганрогский порт он попал в ноябре 2022 года и в течение пяти месяцев работал на посту заместителя гендиректора. За это время он изучил структуру и особенности работы предприятия.
Ранее управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник.