Часть Ростовской области останется без телевидения с 10 июня

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
С 10 по 16 июня могут возникнуть кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала в ряде населенных пунктов.
В этот период на станциях будут проводиться профилактические и плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.
Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые из этих работ могут быть перенесены или отменены.
Так, 10 июня ограничения введут в Войково, Мирном и Волгодонске. Кроме того, 13 числа это коснется Волошино и Мирный.
Отключений пройдут и 14 июня в Суходольном, который расположен в Верхнедонском районе.
Ранее появилась информация, что планируются отключения электричества из-за ремонтных работ в Ростове с 10 и по 16 июня.