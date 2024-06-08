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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Часть Ростовской области останется без телевидения с 10 июня

Часть Ростовской области останется без телевидения с 10 июня

8 июня 2024, 06:59
Фото: 1MI
В Ростовской области с 10 по 16 июня будут отключать телерадиосигнал, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

С 10 по 16 июня могут возникнуть кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала в ряде населенных пунктов.

В этот период на станциях будут проводиться профилактические и плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые из этих работ могут быть перенесены или отменены.

Так, 10 июня ограничения введут в Войково, Мирном и Волгодонске. Кроме того, 13 числа это коснется Волошино и Мирный.

Отключений пройдут и 14 июня в Суходольном, который расположен в Верхнедонском районе.

Ранее появилась информация, что планируются отключения электричества из-за ремонтных работ в Ростове с 10 и по 16 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключение#Телевидение
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