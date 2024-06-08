Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 10 и по 16 июня

В понедельник, 8 июня, электричества не будет на улицах и в переулках Самоходный, Пугачева, Двенадцатого Декабря, Молодежная, Курчатова, Грисенко, Мелитопольская, Экономическая. Также это касается улиц Гершеля, Атмосферный, Небесный, Галактическая, Джордано Бруно, Венеры, Вселенная, Кратерный, Космическая, Зодиакальный, Оптический, Астрономический.