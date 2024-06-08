Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 10 и по 16 июня

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В понедельник, 8 июня, электричества не будет на улицах и в переулках Самоходный, Пугачева, Двенадцатого Декабря, Молодежная, Курчатова, Грисенко, Мелитопольская, Экономическая. Также это касается улиц Гершеля, Атмосферный, Небесный, Галактическая, Джордано Бруно, Венеры, Вселенная, Кратерный, Космическая, Зодиакальный, Оптический, Астрономический.
Во вторник обесточат улицы Российская, Лихачева, Грисенко, Пугачева, Хасанская, Монгольская, Молодежная.
В четверг ограничения введут по улицам Тарновского-Терлецкого, Содружества, Стрелковой Дивизии, Еременко.
В пятницу электричества не будет на улице Еременко, а субботу, 15 июня, отключат свет на улице Пушкинская, в переулке Университетский, на проспекте Кировский.
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