rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Абрамченко примет участие в довыборах в Госдуму в Ростовской области

Абрамченко примет участие в довыборах в Госдуму в Ростовской области

10 июня 2024, 14:08
Фото: government.ru
Абрамченко примет участие в довыборах в Госдуму в Ростовской области
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко решила поучаствовать в довыборах в Госдуму в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Она одержала победу в предварительном голосовании от своей партии. Конкурс на одно место составлял шесть человек.

Процедура состоялась с участием зарегистрированных выборщиков, общее число участников голосования составило 2,2 тысячи человек.

Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборы
Узнать подробнее

Отмечается, что Абрамченко будет участвовать по Южному одномандатному избирательному округу №152 донского региона.

Ранее стало известно, у кого может оказаться депутатский мандат экс-главы донской столицы Кушнарева. Дело в том, что он сложил с себя полномочия парламентария Госдумы, а причиной стало то, что он получил новую должность — главы Минтранспорта региона.

Читайте также:
Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборыЭксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Абрамченко
Подпишитесь
«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей
Сегодня, 12:26
Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы
Сегодня, 12:23
В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России
Сегодня, 11:22
На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
Сегодня, 10:43
Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре
Сегодня, 08:16
Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке
Сегодня, 13:57
"