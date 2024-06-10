Абрамченко примет участие в довыборах в Госдуму в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Она одержала победу в предварительном голосовании от своей партии. Конкурс на одно место составлял шесть человек.
Процедура состоялась с участием зарегистрированных выборщиков, общее число участников голосования составило 2,2 тысячи человек.
Отмечается, что Абрамченко будет участвовать по Южному одномандатному избирательному округу №152 донского региона.
Ранее стало известно, у кого может оказаться депутатский мандат экс-главы донской столицы Кушнарева. Дело в том, что он сложил с себя полномочия парламентария Госдумы, а причиной стало то, что он получил новую должность — главы Минтранспорта региона.