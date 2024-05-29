Стало известно, кому может достаться депутатский мандат экс-мэра Ростова Кушнарева

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Кушнарев сложил с себя полномочия депутата Госдумы из-за назначения на должность министра транспорта Ростовской области. Вероятно, его депутатский мандат отойдет экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинов. Но для этого еще должны пройти избирательный процесс.
Предложение занять место парламентария сделали трем не вошедшим в обновленный состав членам кабмина. Помимо Шульгина, в списке значатся экс-министр спорта Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Чтобы попасть в Госдуму, им придется пройти выборы по одномандатным округам.
В Ростовской области официально не анонсировали возвращение Кушнарева. На родине он успел отметиться как мэр Ростова и глава Минтранса. В нижнюю палату парламента он попал в 2021 году.