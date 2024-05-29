Стал известен вероятный глава Ростовского областного суда

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Василий Тарасов занимает пост главы Воронежского областного суда. Он подал заявку на участие в конкурсе на должность председателя областного суда в Ростове. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела заявку Тарасова и выдала ему рекомендацию.
Должность главы Ростовского областного суда стала вакантна после громкого коррупционного скандала. Экс-председателя суда Елену Золотареву заподозрили во взяточничестве. Фигурантами дела также стали ее заместитель и несколько глав районных судов Ростова.
Во время обсуждения новой кандидатуры зашла речь о кризисе доверия к правосудию в Ростовской области. Тарасов заявил, что надеется изменить ситуацию.
«Я понимаю, в какой регион претендую», — отметил он.
Теперь его кандидатуру рассмотрит комиссия при президенте РФ и затем сам глава государства.
Ранее политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области.