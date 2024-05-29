rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Стал известен вероятный глава Ростовского областного суда

Стал известен вероятный глава Ростовского областного суда

29 мая 2024, 07:46
Фото: Валерий Берняев/Яндекс.Карты
Стал известен вероятный глава Ростовского областного суда

Ростовский областной суд возглавит судья из Воронежа

Судья Василий Тарасов получил рекомендацию в Ростов от Высшей квалификационной коллегии судей, сообщает портал «Право.ру».

Василий Тарасов занимает пост главы Воронежского областного суда. Он подал заявку на участие в конкурсе на должность председателя областного суда в Ростове. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела заявку Тарасова и выдала ему рекомендацию.

Должность главы Ростовского областного суда стала вакантна после громкого коррупционного скандала. Экс-председателя суда Елену Золотареву заподозрили во взяточничестве. Фигурантами дела также стали ее заместитель и несколько глав районных судов Ростова.

Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Узнать подробнее

Во время обсуждения новой кандидатуры зашла речь о кризисе доверия к правосудию в Ростовской области. Тарасов заявил, что надеется изменить ситуацию.

«Я понимаю, в какой регион претендую», — отметил он.

Теперь его кандидатуру рассмотрит комиссия при президенте РФ и затем сам глава государства.

Ранее политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области.

Читайте также:
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсудаСтолкновение сухогруза с мостом в Ростове нанесло ущерб в миллион рублейТрое мужчин похитили подростка в Батайске и вымогали деньги за его освобождение
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области#Уголовное дело#Дело судей
Подпишитесь
«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области
Сегодня, 07:32
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:53
Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова
Сегодня, 10:52
Стало известно, кому может достаться депутатский мандат экс-мэра Ростова Кушнарева
Сегодня, 10:03
Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе
Сегодня, 09:54
Рогозин показал ударные беспилотники, летящие на Ростовскую область
Сегодня, 08:36
"