Движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Ограничения введут с 20.00 до 23.59 13 июля. На Таганрогской в створе переулка Нефтяной будет действовать реверсивное движение через железнодорожный переезд. Дело в том, что на нем будут проводиться ремонтные работы.
Кроме того, с 00.00 до 05.00 14 июля полностью перекроют движение на этом участке.
Водителей также предупредили, что по проспекту 40-летия Победы, 318 с 06 июля запретят поворот налево. Таким образом планируется улучшить схему организации дорожного движения.
Водителей попросили заранее выбирать маршруты движения.
Ранее стало известно, что движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября.