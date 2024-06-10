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Движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле

Движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле

10 июня 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской перекроют проезд из-за ремонтных работ, сообщили в департаменте транспорта.

Ограничения введут с 20.00 до 23.59 13 июля. На Таганрогской в створе переулка Нефтяной будет действовать реверсивное движение через железнодорожный переезд. Дело в том, что на нем будут проводиться ремонтные работы.

Кроме того, с 00.00 до 05.00 14 июля полностью перекроют движение на этом участке.

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Водителей также предупредили, что по проспекту 40-летия Победы, 318 с 06 июля запретят поворот налево. Таким образом планируется улучшить схему организации дорожного движения.

Водителей попросили заранее выбирать маршруты движения.

Ранее стало известно, что движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонтные работы#Таганрогская
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