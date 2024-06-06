Движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Нововведения будут действовать с 9 июня по 30 ноября, в это время запланированы технические мероприятия на водопроводной сети. Проехать будет нельзя по Шолохова (северный съезд с путепровода в направлении Российской), Российской в направлении Щаденко.
Также это коснется улиц Лисичанская от Щаденко до Щедрина, Вересаева от Берберовской до Вересаева, 101/3с2. Поэтому на время ограничений водителям придется искать другие объездные пути.
Ранее стало известно, что в донской столице с 8 июня запретят для автомобилистов оставлять машины на проспекте Стачки.
До этого серьезная авария сильно ограничила движение на трассе М-4 «Дон» в донском регионе.