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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября

Движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября

6 июня 2024, 10:07
Фото: rostov-gorod.ru
Движение перекроют в центре Ростова-на-Дону до 30 ноября
В Ростове-на-Дону в центре города введут ограничения движения по нескольким улицам практически до конца года, сообщили в департаменте транспорта.

Нововведения будут действовать с 9 июня по 30 ноября, в это время запланированы технические мероприятия на водопроводной сети. Проехать будет нельзя по Шолохова (северный съезд с путепровода в направлении Российской), Российской в направлении Щаденко.

Также это коснется улиц Лисичанская от Щаденко до Щедрина, Вересаева от Берберовской до Вересаева, 101/3с2. Поэтому на время ограничений водителям придется искать другие объездные пути.

В Ростове-на-Дону перекроют движение на Пушкинской
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Ранее стало известно, что в донской столице с 8 июня запретят для автомобилистов оставлять машины на проспекте Стачки.

До этого серьезная авария сильно ограничила движение на трассе М-4 «Дон» в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Улицы#Ограничения движения
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