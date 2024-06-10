Движение ограничили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону до 29 сентября

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Здесь начались работы на канализационной сети, из-за чего пришлось перекрыть проезд. Проехать нельзя будет с 10 июня по 29 сентября.
Это касается улицы Подъездная на участке от строения №66 до строения №28а.
Добавим, что это не единственные ограничения. В городе придется ограничивать проезд на улице Таганрогской из-за ремонтных работ. Так, 13 июля на участке в районе переулка Нефтяной введут реверсивное движение через железнодорожный переезд. А ночью 14 июля водители не смогут здесь проехать.
До этого появилась информация, что проезд закроют в центре донской столицы до 30 ноября.