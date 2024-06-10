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Движение ограничили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону до 29 сентября

Движение ограничили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону до 29 сентября

10 июня 2024, 08:16
Фото: 1MI
Движение ограничили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону до 29 сентября
В Ростове-на-Дону ввели ограничения движения в части улицы Подъездной, сообщили в департаменте транспорта.

Здесь начались работы на канализационной сети, из-за чего пришлось перекрыть проезд. Проехать нельзя будет с 10 июня по 29 сентября.

Это касается улицы Подъездная на участке от строения №66 до строения №28а.

Движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле
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Добавим, что это не единственные ограничения. В городе придется ограничивать проезд на улице Таганрогской из-за ремонтных работ. Так, 13 июля на участке в районе переулка Нефтяной введут реверсивное движение через железнодорожный переезд. А ночью 14 июля водители не смогут здесь проехать.

До этого появилась информация, что проезд закроют в центре донской столицы до 30 ноября.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Улица Подъездная
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