В Ростовской области заплатят деньги за укус собаки и умер инвалид в антисанитарии

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Зоолог Александр Евсюков рассказал RostovGazeta о распространении в Ростовской области саранчи. Он отметил, что озимые, вероятно, не пострадают, так как они уже начали подсыхать. По его словам, саранча обычно поедает сочную растительность, которая, конечно, может быть повреждена.
Эксперт отметил, что бороться с вредителями значительно легче на ранних стадиях их развития, когда они ещё не являются летающими личинками. Собеседник резюмировал, что убить взрослую саранчу можно, но это будет затруднительнее и стоить дороже.
В Таганроге заплатят деньги ребенку, которого укусило животное. Это случилось осенью 2023 года, когда на девочку напала стая собак, и одна из них укусила ее. Пострадавшей потребовалось долгое лечение.
«Это произошло из-за недостаточных мер, принятых муниципалитетом для отлова животных» — заявили в прокуратуре.
Указывается, что прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать средства с властей.
Исковые требования были полностью удовлетворены, и суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.
Главе СКР Александр Бастрыкин подготовят доклад после смерти инвалида, жившего в антисанитарных условиях в Ростове-на-Дону.
Ранее в Сети разместили сведения о мужчине, которому дали новое жилье вместо разрушенного. Указывалось, что он был инвалидом, и его состояние стало хуже после переселения в дом с антисанитарными условиями.
Спустя некоторое время ростовчанин умер. Бастрыкин поручил предоставить доклад о том, как проходит проверка.