В Ростовской области заплатят деньги за укус собаки и умер инвалид в антисанитарии

Зоолог Александр Евсюков рассказал RostovGazeta о распространении в Ростовской области саранчи. Он отметил, что озимые, вероятно, не пострадают, так как они уже начали подсыхать. По его словам, саранча обычно поедает сочную растительность, которая, конечно, может быть повреждена.