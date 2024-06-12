Более 2 млн рублей взыскала энергокомпания с ФК «Ростов»

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
С иском в суд обратилась компания «Донэнерго», которая потребовала крупную сумму от клуба. В требованиях было указано взыскание фактически понесенных затрат.
В 2022 году стороны заключили контракт на присоединение к электрической сети для тренировочной базы ФК «Ростов». Однако на следующий год от ФК поступило соглашение о расторжении договора.
Тогда «Донэнерго» попросило оплатить понесенные расходы, но клуб проигнорировал. В результате последовало обращение в суд.
Теперь он постановил взыскать в пользу энергокомпании более двух миллионов рублей.
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