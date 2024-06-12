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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 17:40

Более 2 млн рублей взыскала энергокомпания с ФК «Ростов»

Более 2 млн рублей взыскала энергокомпания с ФК «Ростов»

12 июня 2024, 17:38
Фото: pxhere.com
Суд постановил взыскать более двух миллионов рублей с футбольного клуба «Ростов», говорится в документах арбитражного суда.

С иском в суд обратилась компания «Донэнерго», которая потребовала крупную сумму от клуба. В требованиях было указано взыскание фактически понесенных затрат.

В 2022 году стороны заключили контракт на присоединение к электрической сети для тренировочной базы ФК «Ростов». Однако на следующий год от ФК поступило соглашение о расторжении договора.

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Тогда «Донэнерго» попросило оплатить понесенные расходы, но клуб проигнорировал. В результате последовало обращение в суд.

Теперь он постановил взыскать в пользу энергокомпании более двух миллионов рублей.

Ранее с ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Суд#Донэнерго#Взыскание
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