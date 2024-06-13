Что известно о санкциях США против Мосбиржи

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Издание пишет, что после введения экономических ограничений США против Мосбиржи и объявления о приостановке торгов в долларах, евро и других валютных инструментах (таких как фьючерсы, ETF и другие), у россиян возникла паника: в обменниках образовались очереди, а банкиры оперативно пересмотрели курсы обмена, что в некоторых случаях привело к продаже долларов за 200 рублей и покупке по 50 рублей.
Торги на бирже долларом и евро приостановлены, но внебиржевые сделки продолжаются активно. Банки и другие финансовые учреждения обладают всей необходимой инфраструктурой для таких операций, которые проводились, проводятся и будут проводиться. Следовательно, рубль сохраняет свою конвертируемость. Обменники могут устанавливать любой желаемый курс, а мобильные банковские приложения уже адаптировались к новым условиям.
Фактически, Россия вынуждена перейти к глобальной системе формирования валютных курсов. Ни в США, ни в Европе крупные биржи не осуществляют торги валютами и не определяют курсы. Эта функция принадлежит платформам для внебиржевых межбанковских сделок. Биржевые валютные торги были исключительной особенностью России.