Что известно о санкциях США против Мосбиржи

Издание пишет, что после введения экономических ограничений США против Мосбиржи и объявления о приостановке торгов в долларах, евро и других валютных инструментах (таких как фьючерсы, ETF и другие), у россиян возникла паника: в обменниках образовались очереди, а банкиры оперативно пересмотрели курсы обмена, что в некоторых случаях привело к продаже долларов за 200 рублей и покупке по 50 рублей.