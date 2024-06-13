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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Что известно о санкциях США против Мосбиржи

Что известно о санкциях США против Мосбиржи

13 июня 2024, 06:26
Фото: Unsplash
Что известно о санкциях США против Мосбиржи
США ввели экономические ограничения против Мосбиржи. С 13 июня на бирже нельзя проводить операции с долларами и евро.
Сюжет
Санкции

Издание пишет, что после введения экономических ограничений США против Мосбиржи и объявления о приостановке торгов в долларах, евро и других валютных инструментах (таких как фьючерсы, ETF и другие), у россиян возникла паника: в обменниках образовались очереди, а банкиры оперативно пересмотрели курсы обмена, что в некоторых случаях привело к продаже долларов за 200 рублей и покупке по 50 рублей.

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Торги на бирже долларом и евро приостановлены, но внебиржевые сделки продолжаются активно. Банки и другие финансовые учреждения обладают всей необходимой инфраструктурой для таких операций, которые проводились, проводятся и будут проводиться. Следовательно, рубль сохраняет свою конвертируемость. Обменники могут устанавливать любой желаемый курс, а мобильные банковские приложения уже адаптировались к новым условиям.

Фактически, Россия вынуждена перейти к глобальной системе формирования валютных курсов. Ни в США, ни в Европе крупные биржи не осуществляют торги валютами и не определяют курсы. Эта функция принадлежит платформам для внебиржевых межбанковских сделок. Биржевые валютные торги были исключительной особенностью России.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкции#Ограничения#Доллар#Мосбиржа
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