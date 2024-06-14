Журналист Придыбайло рассказал о свободе слова в России

Однако на порталах, созданных в РФ, они не достигнут ожидаемых просмотров. Даже популярные ведущие и известные личности западных СМИ, признанных иноагентами, не могут конкурировать с платформами в РФ. Хотя у них много иноагентов, они сильно отличаются от обычных людей, на которых нет влияния от продвижения. Журналист полагает, что отечественные платформы приобретут еще большую популярность, поскольку здесь отсутствует навязывание идеологий, позволяя людям выбирать для просмотра то, что им действительно нравится.