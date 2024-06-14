Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Он рассказал «Южной службе новостей», что в России свобода слова всегда имела большее значение, чем в некоторых европейских странах и среди приверженцев западных идеологий. Он отметил, что многие без опасений могут делиться своим мнением о России, власти, хотя действуют определенные рамки приличия.
Придыбайло заявил, что только люди, которые никогда не бывали в России и привыкли к жизни под диктатурой идеологий и смыслов, могут говорить, что в стране отсутствует свобода слова.
Он считает, что люди со статусом иноагента могут пользоваться российскими платформами, но у них не будет аудитории, потому что они не привыкли к отсутствию продвижения.
Журналист отметил, что иностранные агенты публикуют контент на YouTube, где ролики размещают на главной странице. Их показывают людям, смотрящим, например, видео о засаливании огурцов.
Однако на порталах, созданных в РФ, они не достигнут ожидаемых просмотров. Даже популярные ведущие и известные личности западных СМИ, признанных иноагентами, не могут конкурировать с платформами в РФ. Хотя у них много иноагентов, они сильно отличаются от обычных людей, на которых нет влияния от продвижения. Журналист полагает, что отечественные платформы приобретут еще большую популярность, поскольку здесь отсутствует навязывание идеологий, позволяя людям выбирать для просмотра то, что им действительно нравится.
Журналист отметил, что Такер Карлсон, посетив Россию, был удивлен уровнем свободы в стране. Он добавил, что свобода слова в России значительно превышает даже самые смелые ожидания.