rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Ростове-на-Дону с 12 июня начнутся дожди

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

11 июня 2024, 16:01
Фото: pxhere.com

В Ростове-на-Дону с 12 июня начнутся дожди

В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

В ночь на среду, 12 июня, температура упадет до 20 градусов, прогнозируют облачную погоду. А днем воздух прогреется до +34 градусов. В этот день ожидаются дожди, которые продолжатся и в ночное время.

В четверг днем снова будет дождливая погода, а температура составит около +31 градуса. Осадки должны прекратиться в пятницу, но будет облачно.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

В субботу сохранятся такие же погодные условия, а в воскресенье вернутся дожди. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.

Читайте также о том, как в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

До этого за полчаса в городе выпала месячная норма осадков.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дождь#Синоптики
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области
Сегодня, 09:43
Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу
Сегодня, 05:20
Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников
Сегодня, 05:23
Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область
Сегодня, 08:35
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
Сегодня, 08:52
Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения для НКО
Сегодня, 12:39
"