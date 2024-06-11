Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В ночь на среду, 12 июня, температура упадет до 20 градусов, прогнозируют облачную погоду. А днем воздух прогреется до +34 градусов. В этот день ожидаются дожди, которые продолжатся и в ночное время.
В четверг днем снова будет дождливая погода, а температура составит около +31 градуса. Осадки должны прекратиться в пятницу, но будет облачно.
В субботу сохранятся такие же погодные условия, а в воскресенье вернутся дожди. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.
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До этого за полчаса в городе выпала месячная норма осадков.