Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Эксперт рассказал, что за последние годы мир значительно изменился благодаря стремительному развитию технологий, особенно на базе искусственного интеллекта. Они становятся все более востребованными в медицине и здравоохранении. Уже начиная с 2020 года финансирование этого сектора в мире выросло на 108%.
Искусственный интеллект активно внедряется в диагностику заболеваний, разработку лекарств, терапевтические методики, а также в мониторинг здоровья. Однако существует и оборотная сторона этого прогресса.
«Повсеместное использование ИИ в медицине может привести к тому, что мы потеряем профессиональные навыки врачей, которые самостоятельно выявляли проблемы на снимках или анализах, ставили точные диагнозы на основе своего большого опыта. А значит возможны проблемы не только с дефицитом кадров, но и с качеством и точностью прогнозов заболеваний, сделанных ИИ», — считает собеседник.
Кандидат медицинских наук, доцент ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ и главный врач Центра челюстно-лицевой и дентальной имплантологии «I.R.I.S.». Юлия Семенова рассказала, что в сегодняшних реалиях количество медицинских специалистов в регионах неуклонно сокращается в виду их оттока в крупные города страны.
«Внедрение механизмов виртуальной медицинской помощи, таких как, консультации с применением телекоммуникационных технологий с предоставлением доступа пациентам к лечению в узкопрофильных учреждениях здравоохранения, в значительной мере решит проблему своевременной постановки корректного диагноза с последующим назначением комплексного лечения», — отметила эксперт.
Она добавила, что введение патентов на право заниматься частной медицинской практикой даст возможность снизить степень текучки медицинских специалистов, что также положительно скажется на решении проблемы дефицита кадров в отдельных клиниках, куда нанимаются медицинские работники.
HR-директор медицинской группы компаний UMETEX Янина Мищерская сообщила, что дефицит кадров в медицине сейчас в целом наблюдается по всей стране. Многие медицинские работники стремятся из регионов в Москву, Санкт-Петербург. Но даже в этих городах нехватка кадров ощущается остро.
В целом, в медицине два резюме на вакансию.
«От себя добавлю, что по моим наблюдениям, это в основном, региональные специалисты или граждане иных государств, готовые к переезду, но и этого критически мало. Сложность с нехваткой медицинского персонала приведет к тому, что к узкому специалисту можно будет попасть нескоро, вырастет количество врачей общей практики, которые смогут проконсультировать для снятия симптоматики, но не будут иметь достаточно узких знаний для назначения адекватного лечения», — объяснила собеседница.
Она добавила, что похожая ситуация уже несколько последних лет наблюдается в здравоохранении Норвегии, где профильного врача можно ожидать до двух месяцев в рамках своей медицинской страховки.
«Конечно же, увеличится количество осложнений по болезням и возрастет смертность, так как лечение будет назначаться с опозданием. Логично, что возрастет вес частной медицины и пациенты будут чаще обращаться в коммерческие частные клиники за медицинский помощью. Но позволить себе это смогут не все. На данный момент, ситуация такова, что медицинские работники, неудовлетворенные условиями и зарплатой, часто переходят в околомедицинские сферы и не практикуют как врачи», — отметила Янина Мищерская.
Главный врач клиники La Salute Татьяна Дубровина рассказала, что дефицит кадров прежде всего снижает качество оказания медицинской помощи пациентам. У врачей мало времени на осмотр, они торопятся, не могут провести обследование полноценно.
«Это приводит к „недообследованности“, низкому уровню превентивной медицины. В государственных поликлиниках практически невозможно найти врачей узкой специализации. За их помощью пациенты идут в частные медицинские клиники, где руководство внимательно следит, чтобы нехватки кадров не было. Собственно, с дефицитом кадров сегодня помогает справиться частная медицина», — уточнила эксперт.
Она добавила, что коммерческие клиники максимально пытаются снижать существующие и прогнозируемые последствия нехватки медкадров. Длительность приема врача в частной клинике — минимум 30 минут. Это позволяет более тщательно собрать анамнез, провести объективный осмотр, поставить предварительный диагноз и назначить обследование для уточнения диагноза. Все это направлено на профилактику, диагностику заболеваний на ранних сроках и своевременное лечение, выявленной патологии, что, соответственно, будет препятствовать росту заболеваемости в целом.