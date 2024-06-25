Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов

«Конечно же, увеличится количество осложнений по болезням и возрастет смертность, так как лечение будет назначаться с опозданием. Логично, что возрастет вес частной медицины и пациенты будут чаще обращаться в коммерческие частные клиники за медицинский помощью. Но позволить себе это смогут не все. На данный момент, ситуация такова, что медицинские работники, неудовлетворенные условиями и зарплатой, часто переходят в околомедицинские сферы и не практикуют как врачи», — отметила Янина Мищерская.