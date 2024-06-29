Эксперт рассказала, какие новые налоги могут ввести для ростовчан

«А так же для физических лиц — ввести плату за неиспользование контейнеров для разделения мусора. При таком всестороннем подходе к решению проблемы экологии можно будет достигнуть гораздо значительного эффекта. А если такие сборы будут не просто на уровне штрафов, а перейдут в ответственность именно налоговой системы, то контроль станет серьезнее», — отметила Маргарита Форбс.