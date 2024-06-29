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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Эксперт рассказала, какие новые налоги могут ввести для ростовчан

Эксперт рассказала, какие новые налоги могут ввести для ростовчан

29 июня 2024, 12:27
Фото: Unsplash
Эксперт рассказала, какие новые налоги могут ввести для ростовчан
В России рассматривают законопроекты об обязательных экологических сборах для компаний, в том числе из Ростовской области, рассказала RostovGazeta финансовый консультант, эксперт по продажам Маргарита Форбс.

Ежегодно Минфин обсуждает новые платежи, которые можно было бы перевести в статус налогов. По словам эксперта, их было бы хорошо использовать как меру для повышения качества жизни и стимуляции населения выходить на новый уровень более цивилизованного развития.

В первую очередь это касается экологии и качества питания.

Собеседница уточнила, что уже рассматривают законопроекты об обязательных экологических сборах для компаний, которые производят товары в упаковке. Поскольку ее нужно перерабатывать, то если компания этим не занимается, она платит сбор. А так же утилизационные сборы.

Так, в Ростовской области много производств пищевой промышленности, которые используют упаковки. Однако, если подходить к вопросу экологии только со стороны производств — это не очень справедливо и не решает проблему. Так как значительная часть мусора выбрасывается уже самими гражданами.

Эксперт уточнила, что справедливее и целесообразнее было бы ввести налоги еще и для застройщиков и управляющих компаний, у которых в проектах домов и придомовых территорий не предусмотрен раздельный сбор мусора.

значительная часть мусора выбрасывается уже самими гражданамизначительная часть мусора выбрасывается уже самими гражданами
значительная часть мусора выбрасывается уже самими гражданами
Фото: Unsplash

«А так же для физических лиц — ввести плату за неиспользование контейнеров для разделения мусора. При таком всестороннем подходе к решению проблемы экологии можно будет достигнуть гораздо значительного эффекта. А если такие сборы будут не просто на уровне штрафов, а перейдут в ответственность именно налоговой системы, то контроль станет серьезнее», — отметила Маргарита Форбс.

Она добавила, что наказание за неуплату налогов строже, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Производство#Налоги#Экологические сборы
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