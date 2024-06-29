Эксперт рассказала, какие новые налоги могут ввести для ростовчан

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Ежегодно Минфин обсуждает новые платежи, которые можно было бы перевести в статус налогов. По словам эксперта, их было бы хорошо использовать как меру для повышения качества жизни и стимуляции населения выходить на новый уровень более цивилизованного развития.
В первую очередь это касается экологии и качества питания.
Собеседница уточнила, что уже рассматривают законопроекты об обязательных экологических сборах для компаний, которые производят товары в упаковке. Поскольку ее нужно перерабатывать, то если компания этим не занимается, она платит сбор. А так же утилизационные сборы.
Так, в Ростовской области много производств пищевой промышленности, которые используют упаковки. Однако, если подходить к вопросу экологии только со стороны производств — это не очень справедливо и не решает проблему. Так как значительная часть мусора выбрасывается уже самими гражданами.
Эксперт уточнила, что справедливее и целесообразнее было бы ввести налоги еще и для застройщиков и управляющих компаний, у которых в проектах домов и придомовых территорий не предусмотрен раздельный сбор мусора.
«А так же для физических лиц — ввести плату за неиспользование контейнеров для разделения мусора. При таком всестороннем подходе к решению проблемы экологии можно будет достигнуть гораздо значительного эффекта. А если такие сборы будут не просто на уровне штрафов, а перейдут в ответственность именно налоговой системы, то контроль станет серьезнее», — отметила Маргарита Форбс.
Она добавила, что наказание за неуплату налогов строже, вплоть до уголовной ответственности.
Ранее эксперт Белякова заявила, что к 2030 году в Ростове пропадут наличные деньги.