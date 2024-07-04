rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Ученые разработали микрофон, который вживляется прямо в ухо

Ученые разработали микрофон, который вживляется прямо в ухо

4 июля 2024, 06:27
Фото: Изображение Шедеврум
Ученые разработали вживляемый в ухо микрофон UmboMic толщиной 200 микрометров для кохлеарного импланта, способный воспринимать движения барабанной перепонки и работающий не хуже внешних слуховых аппаратов, пишет newkhakasiya.online.

Как пишет издание, ученым удалось создать маленький датчик, который может помочь в имплантации устройств для людей со слабым слухом.

Исследователи создали прототип этого микрофона для кохлеарного импланта толщиной примерно как два волоса человека. Устройство UmboMic реагирует на движения барабанной перепонки и работает так же хорошо, как стандартные слуховые аппараты.

В будущем это позволит создать кохлеарный имплант, который будет целиком расположен внутри уха.

Партию микрофонов и музыкальных колонок задержали в Ростовской области
Узнать подробнее

Кохлеарные импланты — это электронные устройства, которые помогли уже миллионам людей с проблемами со слухом. Однако имеющиеся сейчас импланты требуют внешнего оборудования, которое обычно располагается сбоку на голове и не позволяет заниматься спортом или плавать.

Для решения этой проблемы ученые из нескольких американских университетов создали микрофон, который работает так же хорошо, как внешние микрофоны слуховых аппаратов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Micromechanics and Microengineering.

Маленький датчик, сделанный из безопасного материала, ловит даже самые маленькие движения барабанной перепонки. Чтобы улучшить работу устройства, ученые разработали специальный усилитель сигнала.

Теперь ученые планируют протестировать микрофон на животных, чтобы узнать, как его воспримет организм, и провести дальнейшие исследования.

Они также работают над методами защиты датчика, чтобы он мог безопасно находиться в организме до 10 лет и оставаться гибким для восприятия вибраций. Титан, который используется чаще всего для UmboMic слишком жесткий материал.

Ученые также планируют изучить способы крепления микрофона, чтобы не вызывать лишних вибраций.

Читайте также:
Поправить здоровье: как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько стоитЭксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщинУченые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад
#Общество#Наука#Здоровье#Ученые
Подпишитесь
Уголовное дело завели против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:32
Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды
Сегодня, 05:18
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
Вчера, 15:39
В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров
Вчера, 15:01
Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару
Вчера, 13:35
На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле
Вчера, 14:46