Ученые разработали микрофон, который вживляется прямо в ухо

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как пишет издание, ученым удалось создать маленький датчик, который может помочь в имплантации устройств для людей со слабым слухом.
Исследователи создали прототип этого микрофона для кохлеарного импланта толщиной примерно как два волоса человека. Устройство UmboMic реагирует на движения барабанной перепонки и работает так же хорошо, как стандартные слуховые аппараты.
В будущем это позволит создать кохлеарный имплант, который будет целиком расположен внутри уха.
Кохлеарные импланты — это электронные устройства, которые помогли уже миллионам людей с проблемами со слухом. Однако имеющиеся сейчас импланты требуют внешнего оборудования, которое обычно располагается сбоку на голове и не позволяет заниматься спортом или плавать.
Для решения этой проблемы ученые из нескольких американских университетов создали микрофон, который работает так же хорошо, как внешние микрофоны слуховых аппаратов.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Micromechanics and Microengineering.
Маленький датчик, сделанный из безопасного материала, ловит даже самые маленькие движения барабанной перепонки. Чтобы улучшить работу устройства, ученые разработали специальный усилитель сигнала.
Теперь ученые планируют протестировать микрофон на животных, чтобы узнать, как его воспримет организм, и провести дальнейшие исследования.
Они также работают над методами защиты датчика, чтобы он мог безопасно находиться в организме до 10 лет и оставаться гибким для восприятия вибраций. Титан, который используется чаще всего для UmboMic слишком жесткий материал.
Ученые также планируют изучить способы крепления микрофона, чтобы не вызывать лишних вибраций.