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Эксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Эксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

19 июня 2024, 09:20
Фото: erix/cc by 2.0/flickr.com
Эксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщин
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин в России в прошлом году составляла 78 лет, а у мужчин — 68 лет, пишет «Новая Хакасия».

Разрыв ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин в России огромен. Первые в среднем живут на десять лет дольше, чем вторые. Эксперты связывают это с равнодушным отношением мужчин к своему здоровью. Согласно статистике, мужчины чаще страдают от курения и чрезмерного употребления алкоголя. При этом они реже ходят на профилактические медосмотры.

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В России злокачественных опухолей у женщин, по данным Росстата, обнаруживают больше, чем у мужчин, но при этом умирают мужчины чаще. Дело в том, что у женщин опухоли обнаруживают на ранней стадии, что спасает им жизни. У мужчин рак выявляют, когда уже слишком поздно.

Влияет и то, каким видом рака чаще всего болеют мужчины. Например, рак легкого — один из наиболее смертоносных. Это самая частая причина смерти от злокачественных опухолей в России. Курение и работа на вредных производствах больше свойственны мужчинам, поэтому у них этот вид опухолей находят чаще.

Эксперты призывают к увеличению числа государственных инициатив, ориентированных именно на мужчин. Сейчас в России проекты, связанные со здоровьем мужчин, если и появляются, то на региональном уровне, и сосредоточены в основном на урологии и репродуктивном здоровье.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области превысила 73 года.

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