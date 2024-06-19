Эксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

В России злокачественных опухолей у женщин, по данным Росстата, обнаруживают больше, чем у мужчин, но при этом умирают мужчины чаще. Дело в том, что у женщин опухоли обнаруживают на ранней стадии, что спасает им жизни. У мужчин рак выявляют, когда уже слишком поздно.