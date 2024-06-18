Ученые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад

Исследователи отмечают, что изучать древних акул непросто. Дело в том, что у них мягкий хрящевой скелет, который редко превращается в окаменелости. При этом зубы у них твердые и хорошо сохраняются. Поэтому по изменениям их размера и формы можно косвенно оценить, как менялись сами акулы.