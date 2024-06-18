Ученые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Функциональное разнообразие акул находилось на высоком уровне миллионы лет. Акулы имели больше способов для взаимодействия друг с другом и окружающим миром. Экологические роли этого видал зависели от размера тела и рациона.
Исследователи отмечают, что изучать древних акул непросто. Дело в том, что у них мягкий хрящевой скелет, который редко превращается в окаменелости. При этом зубы у них твердые и хорошо сохраняются. Поэтому по изменениям их размера и формы можно косвенно оценить, как менялись сами акулы.
Выяснилось, что объем экологических функций акул снижался на протяжении последних десяти миллионов лет, и теперь их разнообразие ниже, чем когда-либо за последние 66 миллионов лет. Ученые предупреждают, что антропогенные угрозы могут еще больше снизить экологический вклад акул в функционирование экосистем.
Ранее ученые рассказали, что слоны умеют осознанно называть друг друга по имени.