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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Ученые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад

Ученые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад

18 июня 2024, 12:25
Фото: Unsplash
Ученые узнали об уникальных способностях акул, живших 10 миллионов лет назад
Акулы сохраняли высокий уровень функционального разнообразия миллионы лет, пишет «Новая Хакасия».

Функциональное разнообразие акул находилось на высоком уровне миллионы лет. Акулы имели больше способов для взаимодействия друг с другом и окружающим миром. Экологические роли этого видал зависели от размера тела и рациона.

Исследователи отмечают, что изучать древних акул непросто. Дело в том, что у них мягкий хрящевой скелет, который редко превращается в окаменелости. При этом зубы у них твердые и хорошо сохраняются. Поэтому по изменениям их размера и формы можно косвенно оценить, как менялись сами акулы.

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Выяснилось, что объем экологических функций акул снижался на протяжении последних десяти миллионов лет, и теперь их разнообразие ниже, чем когда-либо за последние 66 миллионов лет. Ученые предупреждают, что антропогенные угрозы могут еще больше снизить экологический вклад акул в функционирование экосистем.

Ранее ученые рассказали, что слоны умеют осознанно называть друг друга по имени.

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