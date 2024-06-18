Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков

Сотрудники ФСБ сообщили о причастности экс-замглавы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству к коррупционным схемам. На него силовики вышли во время расследования уголовного дела в отношении директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Батайска.



Установлено, что чиновник приказывал склонять бизнесменов к перечислению денег взамен на положительные решения комиссии по землепользованию и застройке Батайска на публичных слушаниях. Эту комиссию и возглавлял бывший госслужащий.