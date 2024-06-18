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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Экс-чиновник в Батайске требовал взятки от застройщиков взамен на лояльность

Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков

18 июня 2024, 11:46
Фото: Yehor Tulinov/Unsplash
Экс-чиновник в Батайске требовал взятки от застройщиков взамен на лояльность
Бывший чиновник из Батайска стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в управлении ФСБ Ростовской области.

Сотрудники ФСБ сообщили о причастности экс-замглавы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству к коррупционным схемам. На него силовики вышли во время расследования уголовного дела в отношении директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Батайска.

Установлено, что чиновник приказывал склонять бизнесменов к перечислению денег взамен на положительные решения комиссии по землепользованию и застройке Батайска на публичных слушаниях. Эту комиссию и возглавлял бывший госслужащий.

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Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он помещен под стражу.

Ранее осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская обжаловала приговор. Ее осудили на 4,5 года за превышение должностных полномочий в ходе госзакупок.

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