Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сотрудники ФСБ сообщили о причастности экс-замглавы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству к коррупционным схемам. На него силовики вышли во время расследования уголовного дела в отношении директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Батайска.
Установлено, что чиновник приказывал склонять бизнесменов к перечислению денег взамен на положительные решения комиссии по землепользованию и застройке Батайска на публичных слушаниях. Эту комиссию и возглавлял бывший госслужащий.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он помещен под стражу.
Ранее осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская обжаловала приговор. Ее осудили на 4,5 года за превышение должностных полномочий в ходе госзакупок.