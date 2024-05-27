Бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Речь идет о махинациях при предоставлении бизнесменам муниципальных земельных участков. Предприниматели использовали их в коммерческих целях.
По информации следствия, руководитель бюро требовал от коммерсантов перечислять деньги на счет строительной компании за положительное решение. Его выносила комиссией по землепользованию и застройке Батайска.
Более 10 организациям пришлось это сделать.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное в отношении директора, а также неустановленных должностных лиц администрации Батайска.
Руководителя бюро задержали и заключили под стражу.
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