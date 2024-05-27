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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги

Бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги

27 мая 2024, 10:01
Фото: Unsplash
Бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении директора «Архитектурно-планировочного бюро» по статье о превышении полномочий, сообщили в региональном УФСБ.

Речь идет о махинациях при предоставлении бизнесменам муниципальных земельных участков. Предприниматели использовали их в коммерческих целях.

По информации следствия, руководитель бюро требовал от коммерсантов перечислять деньги на счет строительной компании за положительное решение. Его выносила комиссией по землепользованию и застройке Батайска.

Более 10 организациям пришлось это сделать.

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Когда это стало известно, то возбудили уголовное в отношении директора, а также неустановленных должностных лиц администрации Батайска.

Руководителя бюро задержали и заключили под стражу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Превышение полномочий#Происшествия#Архитектурно-планировочное бюро
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