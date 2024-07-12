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Три человека погибли в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

Три человека погибли в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

12 июля 2024, 05:05
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла авария, в которой погибли три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в Чертковском районе, на территории пункта взимания платы. Водитель «Газон Некст» не смог справиться с управлением и протаранил остановившуюся «Ладу Гранта».

От удара легковой автомобиль отбросило на машины Haval, Kia Rio и Kio Seed. Жертвами водитель и двое пассажиров «Лады Гранта», среди них 11-летний ребенок.

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Известно, что ранения получили водитель и пассажир Haval. О их состоянии сейчас информации нет.

На месте находятся полицейские и устанавливают все обстоятельства.

Ранее стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Происшествия
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