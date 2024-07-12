Три человека погибли в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Происшествие случилось в Чертковском районе, на территории пункта взимания платы. Водитель «Газон Некст» не смог справиться с управлением и протаранил остановившуюся «Ладу Гранта».
От удара легковой автомобиль отбросило на машины Haval, Kia Rio и Kio Seed. Жертвами водитель и двое пассажиров «Лады Гранта», среди них 11-летний ребенок.
Известно, что ранения получили водитель и пассажир Haval. О их состоянии сейчас информации нет.
На месте находятся полицейские и устанавливают все обстоятельства.
Ранее стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде.