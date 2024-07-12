Ученые разработали искусственные мышцы для роботов

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Чтобы продемонстрировать работу своего изобретения, разработчики создали мягкого робота-червя и искусственный бицепс. Новый привод можно использовать для создания доступных, мягких и гибких роботов, которые будут более безопасными и практичными для использования в реальных условиях.
В ходе тестов цилиндрический мягкий робот успешно справлялся с крутыми поворотами в узкой трубе. Искусственный бицепс без сбоев поднимал 500-граммовый груз 5 тысяч раз подряд.
Ранее инженеры создавали подобные системы, но для изменения длины искусственных мышц требовалось использовать несколько резиновых приводов, каждый с собственным двигателем. Это делало их изготовление и эксплуатацию сложными, и, кроме того, они теряли в гибкости.
Ранее нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов.