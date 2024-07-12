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Ученые разработали искусственные мышцы для роботов

Ученые разработали искусственные мышцы для роботов

12 июля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Ученые разработали искусственные мышцы для роботов
Инженеры создали новое мягкое и гибкое устройство, которое заставляет роботов двигаться, имитируя работу человеческих мышц, пишет «Новая Хакасия».

Чтобы продемонстрировать работу своего изобретения, разработчики создали мягкого робота-червя и искусственный бицепс. Новый привод можно использовать для создания доступных, мягких и гибких роботов, которые будут более безопасными и практичными для использования в реальных условиях.

В ходе тестов цилиндрический мягкий робот успешно справлялся с крутыми поворотами в узкой трубе. Искусственный бицепс без сбоев поднимал 500-граммовый груз 5 тысяч раз подряд.

Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов
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Ранее инженеры создавали подобные системы, но для изменения длины искусственных мышц требовалось использовать несколько резиновых приводов, каждый с собственным двигателем. Это делало их изготовление и эксплуатацию сложными, и, кроме того, они теряли в гибкости.

Ранее нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов.

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#Илья Протвинов#Технологии#Наука#Ростов-на-Дону#Робототехника
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