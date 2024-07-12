Жителя Ростовской области будут судить за попытку поджечь здание военкомата

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В ноябре минувшего года фигурант сделал три бутылки с зажигательной смесью, после чего пришел к выбранному зданию. А далее он бросил их в стену.
Бутылки отскочили и упали, две из них разбились, в дальнейшем это привело к возгоранию. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Теперь материалы направили в суд, а заседание состоится 25 июля. Если вину обвиняемого удастся доказать, ему грозит до семи лет заключения.
Мотивы преступления в сообщении не раскрываются.
Ранее подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.