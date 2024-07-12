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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Жителя Ростовской области будут судить за попытку поджечь здание военкомата

Жителя Ростовской области будут судить за попытку поджечь здание военкомата

12 июля 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Жителя Ростовской области будут судить за попытку поджечь здание военкомата
В Ростовской области будут судить жителя Морозовска, который пытался поджечь здание военкомата, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

В ноябре минувшего года фигурант сделал три бутылки с зажигательной смесью, после чего пришел к выбранному зданию. А далее он бросил их в стену.

Бутылки отскочили и упали, две из них разбились, в дальнейшем это привело к возгоранию. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Теперь материалы направили в суд, а заседание состоится 25 июля. Если вину обвиняемого удастся доказать, ему грозит до семи лет заключения.

Мотивы преступления в сообщении не раскрываются.

Ранее подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Хулиганство#Происшествия
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