Проекты для улучшения качества жизни показали выпускники «Школы мэров»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Перед стартом обучения прошел многоуровневый отбор, в результате которого на уровне глав субъектов РФ было выбрано 565 претендентов. Оценивались опыт управления и работа в муниципалитетах.
В итоге был принят 161 участник. Основное внимание в программе уделялось практической составляющей. Учебные модули проходили в 10 партнерских регионах, включая Москву, Сахалинскую и Нижегородскую области.
Добавим, что 157 финальных проектов сосредоточены на улучшении управления в муниципальных учреждениях в таких областях, как ЖКХ, транспортные услуги и благоустройство общественных пространств. Также это касается привлечения инвестиций и развития территорий.
Авторы лучших инициатив представили свои разработки. Глава администрации Рязани Виталий Артемов предложил меры по совершенствованию обслуживания дорог в зимний сезон.
Также был инициирован проект образовательного кластера для подготовки квалифицированных кадров. Другая инициатива нацелена на создание привлекательной среды для инвесторов в туристической сфере.
Замруководителя администрации Ялты Виталий Оганесян предложил оптимизацию процессов комплексного развития одного из жилых районов города.
В рамках другого проекта было предложено решение для совершенствования процедуры согласования тарифов на теплоснабжение.