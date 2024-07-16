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Проекты для улучшения качества жизни показали выпускники «Школы мэров»

Проекты для улучшения качества жизни показали выпускники «Школы мэров»

16 июля 2024, 11:16
Фото: Муниципалитеты.РФ
Проекты для улучшения качества жизни показали выпускники «Школы мэров»
В Москве завершилось обучение первого потока «Школы мэров». По итогам восьми месяцев занятий было создано 157 проектов, направленных на улучшение управленческих процессов и уровня жизни населения.

Перед стартом обучения прошел многоуровневый отбор, в результате которого на уровне глав субъектов РФ было выбрано 565 претендентов. Оценивались опыт управления и работа в муниципалитетах.

В итоге был принят 161 участник. Основное внимание в программе уделялось практической составляющей. Учебные модули проходили в 10 партнерских регионах, включая Москву, Сахалинскую и Нижегородскую области.

Добавим, что 157 финальных проектов сосредоточены на улучшении управления в муниципальных учреждениях в таких областях, как ЖКХ, транспортные услуги и благоустройство общественных пространств. Также это касается привлечения инвестиций и развития территорий.

Авторы лучших инициатив представили свои разработки. Глава администрации Рязани Виталий Артемов предложил меры по совершенствованию обслуживания дорог в зимний сезон.

Также был инициирован проект образовательного кластера для подготовки квалифицированных кадров. Другая инициатива нацелена на создание привлекательной среды для инвесторов в туристической сфере.

Замруководителя администрации Ялты Виталий Оганесян предложил оптимизацию процессов комплексного развития одного из жилых районов города.

В рамках другого проекта было предложено решение для совершенствования процедуры согласования тарифов на теплоснабжение.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Школа мэров#Улучшение качества жизни#Управление городом
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