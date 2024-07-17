Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области

Главам территорий рекомендовали составить реестр необорудованных мест массового отдыха людей на воде. Кроме того, будет проведена работа с собственниками баз отдыха, где есть доступ к водоемам. Если эта зона не зарегистрирована, как пляж, то планируется принять меры, чтобы не пускать сюда людей.