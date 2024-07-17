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Published Сегодня, 14:59

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Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области

Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области

17 июля 2024, 14:59
Фото: 1MI
Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области
В Ростовской области представители баз отдыха могут принять меры, чтобы люди не купались в непредназначенных для этого местах, сообщили в правительстве региона.

В регионе в последнее время фиксируют аномально высокую температуру воздуха. По информации властей, из-за этого сложилась критическая ситуация, связанная с гибелью в водоемах.

Чаще всего люди не соблюдают требования безопасности, купаются в необорудованных местах и заходят в воду пьяными. Эту ситуацию обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Главам территорий рекомендовали составить реестр необорудованных мест массового отдыха людей на воде. Кроме того, будет проведена работа с собственниками баз отдыха, где есть доступ к водоемам. Если эта зона не зарегистрирована, как пляж, то планируется принять меры, чтобы не пускать сюда людей.

Ранее тело мужчины достали из водоема в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура воздуха#Базы отдыха
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