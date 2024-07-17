Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В регионе в последнее время фиксируют аномально высокую температуру воздуха. По информации властей, из-за этого сложилась критическая ситуация, связанная с гибелью в водоемах.
Чаще всего люди не соблюдают требования безопасности, купаются в необорудованных местах и заходят в воду пьяными. Эту ситуацию обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Главам территорий рекомендовали составить реестр необорудованных мест массового отдыха людей на воде. Кроме того, будет проведена работа с собственниками баз отдыха, где есть доступ к водоемам. Если эта зона не зарегистрирована, как пляж, то планируется принять меры, чтобы не пускать сюда людей.
Ранее тело мужчины достали из водоема в Ростове-на-Дону.