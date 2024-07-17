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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции

Житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции

17 июля 2024, 13:39
Фото: 1MI
Житель Ростовской области пытался вылезти из окна в здании отдела полиции и сорвался, сообщили в региональном УМВД.

В Неклиновском районе в полицию поступила информация о краже. После этого сотрудникам удалось задержать 31-летнего подозреваемого.

Его доставили в отдел полиции, где он подбежал к открытом окну и выбрался наружу. Мужчина попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и сорвался с третьего этажа.

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«При падении гражданин получил телесные повреждения, ему была оказана первая доврачебная помощь и вызваны сотрудники медицинского учреждения. Мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Происшествия
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