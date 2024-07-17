Житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Неклиновском районе в полицию поступила информация о краже. После этого сотрудникам удалось задержать 31-летнего подозреваемого.
Его доставили в отдел полиции, где он подбежал к открытом окну и выбрался наружу. Мужчина попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и сорвался с третьего этажа.
«При падении гражданин получил телесные повреждения, ему была оказана первая доврачебная помощь и вызваны сотрудники медицинского учреждения. Мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека.