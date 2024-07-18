Что лучше всего пить в жару

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Жители жарких южных стран прекрасно знают, как справляться с жаждой. Именно поэтому в знойные дни они часто предпочитают пить чай, иногда даже горячий. Это объясняется тем, что чай стимулирует потоотделение, благодаря чему влага испаряется с поверхности кожи, охлаждая организм.
Если пить горячий чай при +30 градусах кажется вам слишком необычным, попробуйте его в холодном виде — он будет не менее вкусным и полезным. В холодный чай можно добавить мяту, лимон или даже свежие ягоды. Такой напиток утолит жажду ещё быстрее.
Кроме того, квас помогает справиться с жарой, и об этом знали еще в древние времена. Например, крестьяне брали его с собой, отправляясь на летние полевые работы, так как он отлично утолял жажду, придавал сил и помогал бороться с усталостью. Этот напиток способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет и содержит минеральные вещества и витамины.