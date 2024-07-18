Что лучше всего пить в жару

Кроме того, квас помогает справиться с жарой, и об этом знали еще в древние времена. Например, крестьяне брали его с собой, отправляясь на летние полевые работы, так как он отлично утолял жажду, придавал сил и помогал бороться с усталостью. Этот напиток способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет и содержит минеральные вещества и витамины.