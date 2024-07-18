Стало известно, кого срочно примут на работу в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В 2024 году количество вакансий выросло за год на 51%. Всего их открыли 185 тысяч за это время.
Отмечается, что больше всего вакансий предусмотрено для консультантов и кассиров. На втором и третьем местах идут менеджеры по продажам и водители.
Кроме того, требуются повара, пекари и кондитеры.
Эти специалисты очень востребованы, а также являются одними из самых дефицитных в стране и регионе. Индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, который при нормальной ситуации должен находиться в диапазоне от 4 до 8, для большинства этих специальностей на Дону составляет менее трех резюме на вакансию. А для продавцов и поваров он вообще ниже одного.
Ранее стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч рублей.