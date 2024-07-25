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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

Адвоката задержали в Ростове-на-Дону за обещания решить проблемы через взятку

Адвоката задержали в Ростове-на-Дону за обещания решить проблемы через взятку

25 июля 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении адвоката, которому вменяют посредничество во взяточничестве, сообщает 1Rnd.

Согласно данным издания, фигурант обещал клиенту решить его проблему, передав взятку нужным лицам. Теперь его задержали, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

В сообщении также указано, что ранее он работал в следственной части Управления МВД Ростова. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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Добавим, что официальных комментариев об этом не было. Вся информация уточняется.

До этого был арестован адвокат, защищавший обвиняемого во взятках экс-судью в Ростове.

Ранее адвокат получил 1 миллион рублей взятки от хулигана в донском регионе.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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