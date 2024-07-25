Адвоката задержали в Ростове-на-Дону за обещания решить проблемы через взятку

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно данным издания, фигурант обещал клиенту решить его проблему, передав взятку нужным лицам. Теперь его задержали, и в отношении него возбуждено уголовное дело.
В сообщении также указано, что ранее он работал в следственной части Управления МВД Ростова. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
Добавим, что официальных комментариев об этом не было. Вся информация уточняется.
До этого был арестован адвокат, защищавший обвиняемого во взятках экс-судью в Ростове.
Ранее адвокат получил 1 миллион рублей взятки от хулигана в донском регионе.