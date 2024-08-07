В Ростовской области растет число желающих пойти на СВО

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Процесс оформления документов занимает до двух дней, а среди инструкторов есть те, кто уже участвовали в спецоперации. В пункты отбора приходят местные жители в возрасте от 18 до 60 лет.
Замгубернатора Вадим Артемов отметил, что подписание контракта с Минобороны России является сознательным выбором. Люди осведомлены о предстоящих трудностях, но готовы столкнуться с ними. Практически каждый второй человек упомянул, что решил идти защищать Родину, следуя примеру своего отца, деда или прадеда.
Отмечается, что с 27 июля до 1,2 миллиона рублей увеличили региональную выплату. Кроме того, выросла и федеральная помощь до 400 тысяч рублей.
В итоге при заключении контракта бойцы получают 1,6 миллиона рублей.