«Всем сердцем»: за что японка Хамада Карен полюбила Ростов и Нахичевань-на-Дону

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Почему японская девушка увлеклась русской и армянской культурой? Почему так глубоко изучает взаимоотношения этих двух народов? Эти вопросы я задал Хамаде Карен при личной встрече, которая состоялась несколько лет назад в Молодежном академическом театре (ТЮЗ). Помню, на спектакль по пьесе Уильяма Сарояна «Путь вашей жизни» Карен пришла вместе с участниками конференции «Армяне юга России», которая проходила в те дни в Ростове.
Именно тогда меня познакомили с этой очаровательной японкой, которая и рассказала мне, что с детства любила Россию и русскую культуру, увлекалась творчеством Достоевского. Любовь к Достоевскому и заставила ее выучить русский язык. Еще учась в школе, Карен прочла роман «Бедные люди» Ф. М. Достоевского и поняла, что не сможет жить без русской культуры и русской литературы. Ее любимый роман Достоевского − «Братья Карамазовы». Более того, она переводит произведения великого русского писателя на японский язык.
Помню, как Карен поприветствовала меня на прекрасном русском языке. Затем она перешла на армянский. Мне стало стыдно. Ведь я не знаю армянский язык настолько хорошо, как Карен. Более того, японка владеет и древним армянским языком «грабаром». Этот язык еще называют церковным.
Конечно, я был очень удивлен и приятно поражен. Почему девушка, влюбленная в русскую культуру и Достоевского, вдруг решила изучать еще и армянскую культуру? На этот вопрос Карен ответила так: «Если ты интересуешься Россией, то обязательно узнаешь об армянах, живших и живущих в ней и сделавших многое для развития и процветания России. Я поняла, насколько тесно исторически связана Армения с Россией».
Почему-то после этих слов японки я вспомнил шекспировского «Гамлета»: «Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам».
Действительно, такого я себе и представить не мог. Девушка из Японии, всем сердцем любящая Ростов и Нахичевань, специально учит русский и армянский языки, чтобы прикоснуться к нашей истории и культуре.
Кстати, научный доклад Хамады Карен на конференции «Армяне юга России» был посвящен богословским сочинениям выдающегося армянского духовного деятеля, архиепископа, одного из основателей Нахичевани Иосифа Аргутинского. Японская девушка провела глубокий анализ отношений между Армянской апостольской, Русской и Греческой православными церквями. А еще Карен изучает историю Нахичевани-на-Дону и донских армян. Потому и решила написать доклад об архиепископе Аргутинском.
А когда Карен приехала в Ростов, то почти сразу отправилась к памятнику Иосифу Аргутинскому, который располагается в самом центре Нахичевани, рядом с Молодежным академическим театром. Почему? Потому что его роль в формировании армянских поселений на Дону трудно переоценить.
Хамада Карен оказалась не только широко образованным и эрудированным человеком, но и театралом. Помню, как она сказала после просмотра спектакля по пьесе Уильяма Сарояна «Путь вашей жизни», что очень любит театр, с удовольствием ходит на спектакли в Японии. Но русское театральное искусство ей нравится особо. Общаясь с Карен, я понял, что она еще и прекрасный театральный критик.
Во время беседы с Хамадой Карен меня почему-то удивила даже не ее любовь к Аргутинскому и к армянской культуре, а то, как она трепетно и с восторгом относится к творчеству Достоевского. Честно признаюсь, все-таки я считал, что «Братья Карамазовы» − непростое произведение, тем более для иностранца. По крайней мере, так мне казалось тогда. На что девушка искренне ответила, что ей близок роман «Братья Карамазовы» и образ старца Зосимы потому, что в этом она видит связь философии и религии.
Ну, а мне близка по душе талантливая японка Хамада Карен, всем сердцем любящая Ростов и Нахичевань, русскую и армянскую культуры.
Не стану скрывать, приятно осознавать, что в далекой Японии живет человек, которому, несмотря на все политические нюансы, так дорога наша страна.