«Всем сердцем»: за что японка Хамада Карен полюбила Ростов и Нахичевань-на-Дону

Во время беседы с Хамадой Карен меня почему-то удивила даже не ее любовь к Аргутинскому и к армянской культуре, а то, как она трепетно и с восторгом относится к творчеству Достоевского. Честно признаюсь, все-таки я считал, что «Братья Карамазовы» − непростое произведение, тем более для иностранца. По крайней мере, так мне казалось тогда. На что девушка искренне ответила, что ей близок роман «Братья Карамазовы» и образ старца Зосимы потому, что в этом она видит связь философии и религии.