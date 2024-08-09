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Published Сегодня, 07:56

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Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове

Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове

9 августа 2024, 07:56
Фото: rostov-gorod.ru
Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове
Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник отдела развития нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону за превышение полномочий, сообщили в региональном УФСБ.

По информации управления, чиновник решил помочь одному из бизнесменов и заключил незаконный договор на размещение торговой точки. При этом обязательный в этом случае конкурс не проводили.

Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года колонии. Добавим, что фигурант находился в этой должности с 2019 года в течение трех лет.

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В 2023 году он скрылся от уголовного преследования по ранее возбужденному делу о мошенничестве. В данный момент бывший чиновник числится в межгосударственном розыске.

Ранее мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Конкурс#Превышение полномочий#Торговая точка
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