Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По информации управления, чиновник решил помочь одному из бизнесменов и заключил незаконный договор на размещение торговой точки. При этом обязательный в этом случае конкурс не проводили.
Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года колонии. Добавим, что фигурант находился в этой должности с 2019 года в течение трех лет.
В 2023 году он скрылся от уголовного преследования по ранее возбужденному делу о мошенничестве. В данный момент бывший чиновник числится в межгосударственном розыске.
Ранее мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов.