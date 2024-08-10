Женщина выпала из окна дома в Батайске

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Они рассказали, что происшествие случилось на улице Коммунистической. По неизвестной причине из окна выпала женщина.
«Живая, забрала реанимация. Больше информации нет», — написал автор.
Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.
«Бедная женщина», — сообщили пользователи в комментариях.
«Страшно, что в мире реально происходит подобное», — заявляют горожане.
Ранее житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции. Мужчина попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и сорвался с третьего этажа.
До этого из окна многоэтажного дома выпали два человека.