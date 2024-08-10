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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Женщина выпала из окна дома в Батайске

Женщина выпала из окна дома в Батайске

10 августа 2024, 09:37
Фото: 1MI
В Батайске из окна дома с большой высоты упала местная жительница, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Мой Батайск».

Они рассказали, что происшествие случилось на улице Коммунистической. По неизвестной причине из окна выпала женщина.

«Живая, забрала реанимация. Больше информации нет», — написал автор.

В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека
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Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.

«Бедная женщина», — сообщили пользователи в комментариях.

«Страшно, что в мире реально происходит подобное», — заявляют горожане.

Ранее житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции. Мужчина попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и сорвался с третьего этажа.

До этого из окна многоэтажного дома выпали два человека.

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